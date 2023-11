Razglasili najboljše kuharske mojstre na svetu: takšna čast je doletela Ano Roš

Slovenska kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko se je po izboru kulinaričnih poznavalcev uvrstila na tretje mesto na lestvici najboljših kuharjev na svetu The Best Chef Awards 2023, so sporočili iz ekipe Hiše Franko. V najboljši deseterici je edina ženska.

Na prvem mestu je že tretje leto zapored Španec Dabiz Munoz, drugo mesto pa je zasedel Španec Albert Adria. Med deseterico najboljših kuharjev se je uvrstilo pet Špancev.

Slovenska kulinarična mojstrica se je v primerjavi z lanskim izborom povzpela za šest mest. Roševa je na lestvici 100 najboljših kuharjev na svetu tudi edina predstavnica Slovenije.

Za Ano Roš je izjemno uspešno leto

Njena restavracija Hiša Franko se je na lestvici The 50 Best Awards 2023 uvrstila na 32. mesto. Roševa ima s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2023 tri zvezdice, kar je najvišje odlikovanje vodnika.

The Best Chef je koncept, ki je nastal leta 2015 in predstavlja svet vrhunske kuhinje prek digitalne in socialno tržne platforme. Njegov cilj je združiti ljubitelje hrane z vsega sveta in ustvariti skupnost za tiste, ki jim hrana predstavlja strast in prostor, kjer se lahko izmenjavajo znanje in izkušnje ter pogovarja o svetu vrhunske kulinarike.

Pri glasovanju za najboljše kuharje organizatorji najprej pripravijo seznam 200 nominirancev, med katerimi je 100 novih obrazov in najboljših 100 iz prejšnjega glasovanja. Za nova imena na seznamu glasuje 180 anonimnih kulinaričnih poznavalcev (kulinarični novinarji, kritiki, blogerji, fotografi). Nato 100 strokovnjakov in vseh 200 kandidatov glasuje za najboljše, pri čemer ne morejo glasovati zase.