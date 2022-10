Stari znanci, frišni zmagovalci (FOTO)

Končala se je druga epizoda verjetno najbolj nenavadnega slovenskega glasbenega festivala, na katerem so znani slovenski izvajalci svojim novim uspešnicam nadeli drugačen, retro plašček in jih v spremljavi Big Band RTV SLO predstavili razprodani dvorani SNG Maribor.

Mojca Zalar in Urban Učakar iz benda Čedahuči sta se v zaodrju zabavala skoraj bolj kot na odru.

Obiskovalci so glede na zveneča imena upravičeno pričakovali spektakularen večer. In ga dobili! To je bil večer odlične slovenske glasbe na svež, drugačen način, ki ga je mojstrsko odvodil Jure Ivanušič. Deset skladb, ki so po mnenju žirije v zadnjem letu pustile močan vtis, je zajemalo raznolik izbor pop glasbe, rapa, soula. Za naj skladbo po mnenju poslušalcev in po mnenju strokovne žirije so se potegovali Jaša Šaban, Čedahuči, Fed Horses, Žan Hauptman, Emkej, Neisha, Anja Hrastovšek, Hamo & Tribute to love, Mi2 in Saša Lešnjek.

Jure Ivanušič se je povsem vživel v vlogo mafijskega šefa z imenom Da Capo Forte.

Drugi zmagovalec projekta Frišno/Fresh – Dan nove slovenske glasbe je postal Emkej s pesmijo Ljujezen, za katero je glasovalo največ poslušalcev, nagrado za najboljšo izvedbo pesmi pa je prejela Neisha za Lajf je tvoj.

Sproščena zmagovalca prvega Frišno 2021, Matic Mlakar in Tine Matjašič iz skupine Alo!Stari