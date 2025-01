Štajerski Brendi sam je izdelal fontano (FOTO)

Štajerski Brendi je znan kot glasbenik, ki zna poskrbeti za dobro zabavo, ki jo rad začini s kakšno šalo, a marsikdo ne ve, da ima skriti talent, o katerem ljudje ne vedo prav veliko. Glasbenik je namreč zelo spreten z rokami in zna postoriti marsikaj.

»Eni pravijo, da imam spretne roke in tudi sam menim, da nisem najbolj neroden človek, čeprav v eni od svojih skladb pojem, da sem štorasta legenda. Nisem pa seveda največji mojster,« je iskren.

Na končni izdelek je zelo ponosen.

Postoriti zna marsikaj. Že kot deček je z veseljem pomagal pri gradnji vikend hiške. »Starši in zidar so jo postavili sami, pomagala sva sestra in jaz, pa še kakšni prijatelji. Z očetom sva sama postorila marsikatero stvar, in ker smo bili doma na podeželju, je bilo potrebno različno znanje. Od košnje trave, dela na vrtu in v vinogradu, sekanja drv in podobnega. Obvladam tudi pomivanje oken in številna druga gospodinjska opravila, torej sem v tem primeru idealen ženin,« se zasmeji.

Nedavno je ustvaril fontano, ki mu bo še kako prav prišla na dvorišču. »Nekateri so se pošalili, da je videti kot stol za papeža. Je pa namenjena točenju vode za zalivanje rož in podobno,« pove. Poleg tega, da je njegova ročno izdelana fontana funkcionalna, je tudi okrasna. Ustvarjal jo je dober mesec.

»Najbolj zahtevno je bilo zidanje s siporeksom. Vodovodne inštalacije mi je pomagal narediti kolega, ki te stvari obvlada,« nam zaupa. Sicer pa glasbenik prijateljem in kolegom rad priskoči na pomoč, kadar jo potrebujejo. Takšno delo ga pomirja in sprošča, čeprav terja potrpljenje, čas in tudi natančnost. »To je kar težko, saj imam navado, da se hitro vznejevoljim, če ne gre vse kot po maslu. Takrat neham in počakam, da se jeza razkadi,« še razkrije.