Srce parajoča zgodba s pediatrične klinike: triletnik naj bi bil tam več dni sam

Družbena omrežja je preplavila srce parajoča zgodba, ki jo je zapisala ena izmed mamic, ki je skupaj s sinom preživela več noči na pediatrični kliniki. Najprej je zapisala, kako jo vsakič znova, ko se znajde na pediatriji, zaboli srce. »Vsaka mama, ki je tukaj bila večkrat, bo razumela, o čem govorim. Vseeno hvaležna, da nisva na oddelku, kjer so tiste diagnoze, ki so neozdravljive ali zelo hude. A tokratna hospitalizacije me je zabolela kot še nobena.«

V nadaljevanju pove, da so ju nastanili na oddelek, kamor so iz intenzivnega oddelka ravno pripeljali tri leta starega fantka. Bil je sam.

»Si mislim, da pridejo starši. Mine že kar nekaj časa, ko vprašam sestro, kje so starši, ker fantek želi iz postelje in na stranišče. Sestra mi pravi, da je že od nedelje sam. Kako sam? Ali nima staršev? Ima, a niso prišli na obisk.«

Čez nekaj časa naj bi starši prišli na obisk in zdravnica jima je razložila otrokovo stanje. Mami ponudijo spremstvo, a ta naj bi ga zavrnila, ker ima nujne opravke. »Še preden sem to slišala, sem si poskušala razložiti, da ne vem, kaj je v ozadju.«

Nadaljuje, da je bila po obisku še bolj zgrožena, jezna in žalostna. »Dala sta ga v posteljo, da je zaspal, in ušla. Otrok je takoj, ko je začutil, da sta odšla, neutolažljivo jokal. Kako? Kako imaš srce pustiti otroka in priti šele naslednji dan?«

Del zapisa, ki je spravil v jok slovenske vplivnice. FOTO: Posnetek Zaslona

Mamica, ki je bila v sobi skupaj s svojim otrokom, je bila zagrožena in se sprašuje, kako ima mama srce to storiti. Zapisala je, da je bila po odhodu staršev ona tista, ki je poskušala otroku omiliti bolečino.

»Ko je bil žejen, sem mu dala kozarec za piti. Ko je jamral, kako ga boli, sem jaz klicala sestro, ko je želel na stranišče, sem ga jaz peljala. Ko je želel jesti, sem mu jaz ponudila, kaj bi. Knjige smo skupaj brali in se, kolikor je šlo, tudi igrali. In ne, ni bilo preprosto poleg svojega, ki me je tudi potreboval.«

»Verjetno sem bila z razlogom dana v to sobo. Nisem naredila najboljšega dela v življenju, ker verjamem, da bi vsak normalni človek ravnal enako in da ne bi ostal brez empatije. Draga mama, jutri, ko opraviš vse opravke, ne pozabiti priti na obisk, fantek te bo neizmerno vesel, ker v njegovih očeh in očeh svojih otrok smo nezamenljive,« je še zapisala

Zapis je v sprožil širšo debato med slovenskimi vplivnicami, v jok je spravil tudi voditeljico Jerico Zupan.

Na UKC Ljubljana smo naslovili vprašanja, ali so seznanjeni s primerom, in jih prosili za komentar, kako ravnajo v takih primerih in ali se pogosto zgodi, da tako majhni otroci ostanejo sami v bolnišnici. Vprašali smo jih, kako poskrbijo zanje in ali o tem obvestijo tudi CSD. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.