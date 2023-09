Spet drama na Kmetiji: tekle so celo solze (FOTO)

V šovu Kmetija so razmere napete, saj so tekmovalci zaradi nenehnega dežja premočeni in premraženi.

In ko je bil čas za tržnico, je šlo vse narobe. Po nakupih sta se tokrat odpravila David in Tamara.

»Ne zdi se mi fer, kar delajo. To je pohlepno«

Obe družini sta želeli tobak, a ga je dobil le David, Tamara pa se je ob tem v solzah zlomila, saj jo skrbi, da bodo nanjo ostali tekmovalci jezni.

FOTO: Voyo

»Ne zdi se mi fer, kar delajo. To je pohlepno«, je potožila Tamara.»Lahko bi imeli vsi pol, pol, pa bi bili srečni. To je pa pač grdo.«

Tamara je bila zelo prestrašena. »Kristijan mi je dejal, da ne smem vzeti tobaka, drugače ne bomo dobivali stvari,« je zajokala.