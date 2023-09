Kaj takega se v šovu Kmetija še ni zgodilo nikoli prej

Letošnji šov Kmetija je v polnem zagonu, a tokrat se je zgodilo nekaj, kar se tem šovu še nikoli prej ni. Tekmovalci so namreč na posestvu zagledali motorista in niso mogli verjeti svojim očem.

Gospodarica Nada je družini, ki je zmagala v tedenski nalogi, kar preko Wolta poslala nagrado. Dobili so pojedino in celo pivo.

»Vidim in ne verjamem, kaj vidim,« je povedal David, ki se je dostave hrane seveda razveselil.

»A je to res? Kaj si nor, mi imamo res to za jesti,« je bil vesel tudi Kristijan.