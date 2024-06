Souček se je tega veselil, a ni dočakal

Ko je Jurij Souček, eden naših največjih igralcev ter sinhronizatorjev risank, januarja letos umrl v 95. letu starosti, je ogromno posameznikov na spletnih kanalih zapisalo, da je z njim odšlo tudi njihovo otroštvo. Prejemnik Borštnikovega prstana pred natanko 30 leti je nastopil v več kot 600 radijskih igrah in sinhroniziral več kot 150 risank. S svojim edinstvenim vokalom je gledalcem in poslušalcem pričaral toplino in občutek, da so neposredno udeleženi v samo zgodbo. Pred leti je slepemu človeku na avtobusu odstopil prostor, ta pa mu je dejal: Hvala, gospod Souček, je v Mini Teatru povedala njegova žena Milena Morača.

Jurij Souček se je zadnja leta posvečal pisanju svoje avtobiografije, ki jo je skrbno kot vse, kar je v življenju počel, pripravljal in se njene izdaje tudi veselil. »Vendar je ni dočakal,« je še dodala njegova žena, ki se je predstavitve tako v Mariboru na Borštnikovem srečanju kot v Ljubljani osebno udeležila ter na okrogli mizi ob obujanju spominov aktivno sodelovala.

Urednica knjige Ana Ivančič in glavni urednik Beletrine Urban Vovk FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Direktor Beletrine Mitja Čander, na fotografiji z ženo Majo, je v zadnjih letih izdal številne avtobiografije zanimivih Slovencev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Čeprav brez Součka ni minilo nobeno otroštvo, so ga radijski uredniki in tudi dramski ustvarjalci na stara leta pozabili. »Ne moreš verjeti. Jurija je poznala vsa Slovenija. S svojimi predstavami je polnil dvorane, radijski režiserji in drugi ustvarjalci pa ga niso več poznali. Kako je to mogoče?« se je še vprašala Milena Morača.

Jurijeva hči Hana Souček Martinc v objemu moža Gašperja, hčerke Lejle ter mame Milene Morača FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Njegova knjiga ima posebno noto, saj se, če odčitate QR-kodo, v vaši napravi oglasi Jurij Souček in vam prebere eno izmed pesmi, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega.