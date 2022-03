Solze v studiu Pop TV, žirantka se je zlomila (VIDEO)

Vsak teden šov Znan obraz ima svoj glas prinese kakšno novo čustveno zgodbo nastopajočih. Martina Majerle je morala tokrat zapeti pesem Hurt Christine Aguilera, ki govori o zapletenem odnosu z očetom. Največ težav je pričakovala pri petju, potem pa so na dan privrela čustva iz mladosti.

Martina Majerle v preobleki Christine Aguilera. FOTO: zaslonski posnetek

Ko je bila Martina stara 18 let, sta se njena starša ločila, kar jo je zelo prizadelo. Najbolj boleč je bil občutek osamljenosti. Vsi so živeli v istem mestu, ampak niso imeli stikov. Pogrešala je občutek družine in to, da bi lahko komu pokazala svoje uspehe in dosežke. Ampak se je iz te izkušnje marsikaj naučila in zato svetuje vsem, da so pogumni, se odprejo, spregovorijo in se pobotajo. »Spore je treba rešiti, dokler je še čas,« na srce polaga Martina.

Ta izkustva bolečine, žalosti, zapuščenosti je Martina uporabila za odlično interpretacijo pesmi, ki jo je posvetila svojemu očetu Željku.

Z nastopom je v solze spravila eno od žirantk, Ano Mario Mitič, ki je najprej potrebovala robček, da si je obrisala solze ganjenosti in sploh lahko pokomentira nastop. »Iskrena, čudovita pripoved. Začutila sem, da ti je težko,« je povedala in na hitro zaključila, da ne bi še bolj zabredla v čustvene izlive. Helena Blagne pa je obe podučila, da se ni narobe kdaj zlomiti, saj je čustva nemogoče ločiti od telesa.