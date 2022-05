Meščeva nekdanja ostala brez službe

Državna volilna komisija (DVK) je sporočila, da je pri dodatnem preverjanju izida volitev od neodvisne strokovne skupine prišlo do spremembe pri delitvi mandatov. Šest poslancev je tako čez noč ostalo brez mandata in s tem brez službe v parlamentu. To pomeni, da bo vsaka stranka ohranila predvideno število poslanskih sedežev, a ne z enakimi poslanci, kot je bilo sprva mišljeno. Do sprememb bo prišlo v strankah Gibanje Svoboda, SDS, NSi in Levica.

Med njimi tudi Ana Černe, nekdanja partnerica Luke Mesca, ki se je v volilni boj podala na listi Levice. Posebnost njene kandidature je bila, da sta se v boj podala skupaj z možem, vendar vsak pri svoji stranki. Janez Černe, je kandidiral pri stranki SD in ostal brez poslanskega stolčka, zdaj pa je enaka usoda doletela tudi njegovo ženo.

V stranki Levica je mandat prejela Tatjana Greif (volilna enota Maribor, volilni okraj Maribor 4), ni pa ga prejela Ana Černe (volilna enota Kranj).