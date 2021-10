Šok za kmete: Romana izdala največjo skrivnost (FOTO)

V Kmetiji postaja vse bolj napeto in spletke se nadaljujejo. Ob tem pa je bilo na vrsti glasovanje o prvem dvobojevalcu. Nina je bila tista, ki je želela biti prva dvobojevalka, a se ji želja ni uresničila. Tako je prva dvobojevalka postala Polona.

Najbolj pa je spletkarila tokrat Romana in očitno pokazala svoj pravi obraz. »Imam neko skrivnost, ki bi jo želela deliti z nekaterimi člani družine, ker me pač to teži,« je povedala.

Romana je izdala največjo Ambroževo skrivnost. FOTO: Voyo

In nato je izdala največjo Ambroževo skrivnost. »Nihče ne sme vedeti tega,« je začela. »Ambrož ni sam, z njim sta Jan in Stanka,« je udarila Romana. In povedala, da se bodo nekateri izpadli tekmovalci celo vrnili v finale.

Aljaž je to komentiral, da se Romana, če misli, da bo z razkritjem take skrivnosti ponovno pridobila zaupanje ostalih, zelo moti. »Tako se zaupanje izgubi. Da ga znova pridobiš, je dolga pot,« je bil jasen. Tudi Tjaša se je s tem strinjala in dejala, da je prepozno, da bi Romana znova pridobila zaupanje.