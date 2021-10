Tekmovalec Kmetije z ganljivim zapisom ob rojstnem dnevu (FOTO)

Favorit letošnjega šova Kmetijaje ob svojem 30. rojstnem dnevu na instagramu objavil ganljiv zapis. Poleg je delil tudi družinsko fotografijo z babico.»Vsak od nas potrebuje močno družino. Na koncu vas bo družina vedno ljubila in brezpogojno podporo. Na srečo imam mamo, očeta in brata, ki me čuva na vsakem koraku od zgoraj. Bilo je manj lepih trenutkov in bilo je veliko lepih trenutkov in verjamem, da me čaka še ogromno lepih trenutkov. Z nasmehom bom sprejemal slabe stvari v življenju in z nasmehom bom sprejemal dobre stvari v življenju,« je zapisal.