Tega niso pričakovali: Do zdaj ste mi lezli v rit, od zdaj naprej pa ste ...(FOTO)

Tekmovalci so bili nad pismom šokirani. FOTO: Voyo

Na posestvu znova nekaj sprememb, medrugim so dobili novo glavo družine Je pa kar nekaj razburjenja povzročilo pismo, ki ga je članom družine namenil. V njem je vsakemu namenil nekaj besed in določil glavo družine. No, nova glava družine je tako postal (znova)»Draga familija, hvala za vse trenutke, ki sem jih doživel z vami na posestvu, bili so lepi in manj lepi kot pričakovano …,« je s pismom začel Ambrož, potem pa presenetil vsakega posebej, nekatere celo šokiral in užalil.Tako jim je sporočil: »Če mi zmanjka papirja, si lahko z vašo sliko obrišem rit.«.A Ambrož je šel še dlje: »Do zdaj ste mi lezli v rit, od zdaj naprej pa ste izloček. Odj**** «je še dodal.