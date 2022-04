Šok v Masterchefu: ste videli, kaj se je zgodilo?

V slovenskem Masterchefu je bil včeraj dan za izločanje. Tekmovalci so dobili celega piščanca in se podali v boj za obstanek. Med bojem je za pozitivno presenečenje poskrbela Daša, ki je postregla tako okusne dumplingse, da so sodniki njeno jed razglasili za najboljšo v tej sezoni. Navdušeni so bili tako nad okusom kot videzom.

Na koncu sta se za obstanek spopadla Maša in Fabijan. Maša je pripravila pašteto, Fabijan pa lepljive prste (ali angleško sticky fingerse). Še preden so se sodniki lotili pokušanja njunih jedi, so od njiju zahtevali, da slečeta predpasnika. Gledalci so onemeli, saj so pomislili, da bosta izpadla kar oba, a so sodniki sporočili, da sta oba dobila drugo priložnost.