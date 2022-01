Slovenski voditelj šestnajst let čakal na pravo priložnost

Po šestnajstih letih stand up komedije in povezovanja dogodkov, po desetih letih dela na radiu in po treh televizijskih oddajah se simpatični Klemen Bučan vrača na male zaslone.

»Tako vesel in ponosen sem, da tega ne morem opisati. Vodil bom nov kviz Leta štejejo,« je navdušen Bučan, ki iskreno pove, da je dolgo čakal na ta trenutek. »Zdi se mi, da sem šestnajst let delal prav za to, treniral za ta trenutek, za to oddajo, da se lahko pokažem v kar najboljši luči in da lahko v eni sami oddaji unovčim vse svoje znanje. Od zelo uradnega vodenja pa do skoraj stand up domislic, hitrih reakcij in zabavnih vložkov, dvigovanja energije in umirjanja žogice, ko je treba,« pravi Klemen, ki še nikoli ni tako nestrpno čakal, da ljudem pokaže, v kaj je vložil svoj trud.

Še nikoli nisem tako zelo upal, da bodo ljudje začutili moje delo.

»Še nikoli nisem tako zelo upal, da bodo ljudje začutili moje delo, kot smo ga tisti, ki smo to pripravljali! Res smo se zabavali in mislim, da se bo ta pozitivna energija čutila tudi skozi ekrane,« je prepričan. Oddaja je menda prava novost na slovenskih televizijah. Pritisk bodo najbolj občutili zvezdniški tekmovalni pari, ki bodo ugibali o starosti neznancev in neznank pred seboj.

Glasno ugibanje o letih zna povzročiti tudi kakšno zadrego in smešno situacijo, ki bo nedvomno nasmejala gledalce, hkrati pa pari z zgrešenimi ocenami izgubljajo denar. Na začetku oddaje bodo namreč imeli na razpolago 20.000 evrov, ki pa jih bodo obdržali ali izgubili na podlagi tega, kako dobro bodo uganili starost neznanih oseb.