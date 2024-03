Slovenski režiser pred smrtjo želel najeti grob. Zdaj prosi za pomoč

Znani slovenski režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki je med drugim režiral filmsko uspešnico Babica gre na jug, je pred časom sporočil, da boleha za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Gre za bolezen, pri kateri postopoma začnejo slabeti mišice po vsem telesu, pojavijo pa se tudi težave z dihanjem. Lansko leto je v intervjuju za revijo Suzy dejal, da naj bi mu načeloma preostalo še nekje od dve do štiri leta. Na svojem facebook profilu je zdaj razkril, da želi še pred smrtjo najeti grob in ga urediti po svoje. Z dodano sliko je pokazal, kakšen nagrobnik bi si želel imeti. Ta bi imel zelo filmski pridih.

»Huh. Jaz očitno še po smrti ne bom imel sreče. Na Žale sem naslovil dopis, da bi želel najeti grob (tko da bi ga malo po svoje uredil z nagrobnikom v slikovni prilogi), ker s svojim očetom definitivno ne bi bil pokopan - in so mi odgovorili, da se to ne da v naprej in se sklicujejo na objavo v Uradnem listu, ki v naprejšnjega najema niti ne omenja. A je kakšen pravnik, ki bi mi to pomagal urediti,« je zapisal v svoji objavi.

Vinci je za lansko revijo Suzy dejal, da to, da naj bi imel pred seboj še nekje od dve do štiri leta, ne sprejema tako usodno: »Dejstvo je, da vsak umre, nekateri pač nekoliko prej, drugi pozneje. V šali rad rečem, da sem preživel glasbena genija Princa in Johna Lennona, da znamenite skupine 27 sploh ne omenjam. (smeh) Ko pride čas, pač pride čas. Tudi v filmu Dedek gre na jug govorim, da mojra, generalna usoda po grški mitologiji, določa vse, piše scenarij in režira naša življenja, mi smo le igralci, katerim je že vse določeno. Same smrti me sploh ni strah, živel sem polno življenje, naredil dosti stvari, glede tega se nimam kaj pritoževati.«

Vsekakor režiserju želimo, da se mu s smrtjo vseeno še dolgo ne bo treba srečati.