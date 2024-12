Slovenski pevec delil ganljiv zapis! Razkril je, koliko mu pomeni glasbena kolegica: »Stvari, ki jih lahko prebrodijo le najmočnejši«

David Amaro je na družbenih omrežjih delil iskren zapis o enem najtežjih pevskih nastopov v svojem življenju. S surovo iskrenostjo je opisal trenutke ponosa, sreče in strahu, ki so zaznamovali večer, ko je kljub solzam in skrbem stopil na oder.

V ospredje je postavil svojo globoko povezanost z Ines Erbus, ki je skozi proces premagala velike preizkušnje, ne da bi kdaj podvomila vase ali v svoje občinstvo. Davidov zapis je odraz trdnega prepričanja, da vera vase in podpora bližnjih lahko premagata vse ovire, ter opomnik, da dobro vedno zmaga.

»Nekaj iskrenega«

»Midva in vi. Zgodil se je koncert, ki je bil zame najtežji pevski nastop v življenju. Ponos, sreča, dokaz, da dobro zmaga … Ne veste kako je moje srce na mestu. Tole pišem brez popravljanja, želim, da se začuti točno to, kar se mora začuti. NEKAJ ISKRENEGA, vse, kar se je ta večer tudi zgodilo. Na oder sem šel v solzah, komaj oddelal nastop, ker me je v vsem tem procesu zelo skrbelo za Ines, pa ne zato, ker ona ne bi zmogla, bal sem se, da njeno telo ne bo zmoglo. Ines je do tega momenta prišla s stvarmi v ozadju, katere lahko prebrodijo le najmočnejši,« je zapisal.

»Moja sestra, prijateljica in velika inspiracija. V celotnem procesu, ko so mnogo dvomili vanjo, je Ines samo govorila: 'Jaz verjamem v svojo publiko!' To je stalno ponavljala. In kaj dela vera, vera vase in vera v SVOJE ljudi. Nimam besed in komaj čakam, da se zgodijo še večje stvari. Ker moja Ines to vse lahko. Ker MI vse lahko… Ker imamo drug drugega. Še enkrat; dobro res vedno zmaga.«