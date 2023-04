Slovenska vplivnica in podjetnica besna: ne boste verjeli, kaj ji delajo

Priljubljena slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel mnoge Slovenke navdušuje s svojimi športnimi oblačili. Pred kratkim je z odprtjem svoje pop up trgovine v ljubljanskem nakupovalnem centru povzročila pravi kaos, saj so njene zveste stranke dobesedno razgrabile vse, kar je bilo v trgovino.

A imeti spletno trgovino ni mačji kašelj. Petra mnogokrat potarna in odkrito prizna, da jim včasih ne gre vse tako, kot mora biti. Tokrat je iskreno spregovorila o vračilih, saj ima občutek, da nekateri to možnost izkoriščajo.

»Če vrnete nošen izdelek, tega ne moremo vzeti v menjavo. Gremo na roke, če ni original embalaže, etiketo tudi kdaj spregledamo, vse okej. Ampak smrad po kuhanju, potu, umazano, raztegnjeno ... To ni menjava. Smo hodili na roko, zdaj pa ne bomo več, ker se izkorišča,« je zapisala Parovelova.