Slovenska vplivnica besna na soseda: poglejte, kaj ji je naredil-a (FOTO)

Na instagramu se je oglasila slovenska vplivnica Katka Bogataj, ki je ogorčena in jezna na neznanega soseda ali sosedo, ki se je že večkrat spravil nad njen avtomobil.

»Nekdo mi je z balkona na avto vrgel zemljo, ker ga očitno moti, da ima pod balkonom perfekten avto. Ne vem. Zakaj so lahko ljudje taki gnoji,« je brez dlake na jeziku zapisala Katka, ki je sicer močno vezana na svojega novejšega jeklenega konjička. Z njim družinica - Katka ima skupaj z ženo Katjo hčerkico Hano - obiskuje mnoge kraje znotraj in izven meja Slovenije.

Katja in Katka Bogataj FOTO: Instagram

Sledilci so ji sporočili, naj vendarle dopusti možnost, da je prišlo do nesreče, da je nekomu nehote padla zemlja na avto, a za to možnost Bogatajeva ni imela logičnega odgovora.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

»Ni bila nesreča, ker se je to zgodilo že pred dvema dnevoma Katji in tudi pustili so na avto pet cigaretnih ogorkov,« je ogorčena Katka, ki je še pojasnila, da si njihov blok deli parkirišče še s tremi bloki in lahko stanovalci parkirajo kjer koli želijo. »Nekaterim pa očitno ni všeč, ker parkiraš pred njegovim blokom. Ni se zgodilo nehote in nekdo namenoma to dela. Če se to še enkrat zgodi, bi ga najraje prijavila,« je ogorčena Katka.