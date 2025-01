Slovenska sopranistka rešila predstavo! Nastopila brez vaj in osvojila občinstvo

Slovenska sopranistka Nina Dominko, članica ljubljanskega ansambla SNG Opera in balet, je zaradi bolezni solistke iz Zagreba, tako rekoč brez vaj, z zagrebško opero gostovala v mariborski. Ta edinstveni dogodek dokazuje odlično sodelovanje med prestižnima ustanovama, kot sta mariborska in zagrebška opera.

Prvo tovrstno partnerstvo med institucijama je pomagala zaznamovati tudi slovenska sopranistka, ki je na povabilo nastopila v vlogi Musette v Puccinijevi operi La bohème. Umetnica je bila edina solistka iz Slovenije, ki je bila del tega izjemnega dogodka. Posebnega pečata mu ni dala le s svojim glasbenim talentom, ampak tudi z nepredstavljivo hitrim prilagajanjem; zaradi bolezni solistke iz Zagreba je dobila priložnost in se brez prehodnih vaj pojavila na jutranji generalki v Zagrebu ter navdušila orkester pod vodstvom priznanega italijanskega dirigenta Piera Giorgia Morandija, ki je pohvalil njeno profesionalnost in glasovno prezenco.

Prekipeva od energije. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Režijo opere je podpisal priznani Mario Pontiggia. »Vloga Musette mi je izjemno ljuba, saj združuje igrivost in dramatičnost, obenem pa ponuja možnost izrazite glasbene interpretacije,« je po predstavi povedala Nina. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je po generalki takoj odpravila v Maribor in še isti večer blestela v vlogi Kraljice noči v Mozartovi Čarobni piščali.

Ta predstava je pokazala njen izjemni glasovni razpon, tehnično dovršenost ter njeno predanost umetnosti. »Kombinacija obeh vlog v istem dnevu je bila izziv, a hkrati dokaz, kako močno glasba presega meje utrujenosti in nas navdihuje z energijo.«