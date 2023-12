Slovenska plesna skupina, ki se je na hrvaških talentih prebila v finale

V svetu plesa je vsaka sezona zgodba zase, a za plesno formacijo Force je bila tokratna vrhunec desetletnega ustvarjanja in uspehov. To znamenito plesno združenje je v svoji jubilejni sezoni osvojilo srca občinstva, ustvarilo nepozabne trenutke na plesišču in dokazalo, da so kot ena velika družina. Formacija Force iz Celja že deset let ustvarja pod budnim očesom trenerja Miha Pozniča.

Film prikazuje čustveno potovanje skozi desetletje trdega dela, vzpone in padce.

»Naši člani in članice so imeli vrhunske nastope na tekmovanjih, poleg tega pa so se posvetili snemanju plesnega dokumentarca, ki prinaša vpogled v našo ustvarjalno pot, trdo delo in strast do plesa. Ustvarjalec dokumentarnega filma Blaž Bednjički je plesalke in plesalce spremljal skozi vse leto in bil prisoten na vseh večjih tekmovanjih, v svoj objektiv pa je ujel tako dogajanje na treningih kot tudi pripravah in v zakulisju. Film prikazuje neko čustveno potovanje skozi desetletje trdega dela, vzpone in padce, pa tudi pomembne mejnike v karieri formacije Force,« pravi Poznič.

Skromnost, spoštovanje in pripadnost

Premierno so film predstavili v Celju že 16. septembra, a menda se za navdušence obeta še kakšno predvajanje ob koncu leta. Sezono so sklenili z vrhunskimi nastopi tako na slovenskih kot hrvaških odrih, kjer so še enkrat dokazali izjemno umetniško vrednost. Njihova navdušujoča energija je preplavila plesišča, občinstvo je doživelo nepozabne trenutke.

Force se je izkazala tako v šovu Slovenija ima talent, kjer so še posebno navdušili Andreja Škufco, kot na Hrvaškem, kjer so se uvrstili celo v finale talentov, kar je res velik dosežek in potrditev njihove umetniške odličnosti. Sicer pa pravijo, da je njihov moto skromnost, spoštovanje in pripadnost, in to je tudi recept za uspeh in uspešno delovanje. Na plesni sceni so nedvomno pustili neizbrisen pečat. Prihodnost je še svetlejša, saj so že dokazali, da so pravi mojstri umetniškega izražanja.