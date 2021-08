Slovenska pevka razkrila veselo novico: še letos pričakuje fantka

Pevka, ki je nastopala tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je za Pop TV potrdila veselo novico, da se bo njena družinica kmalu povečala. Z novim partnerjem pričakuje namreč tretjega otroka, in sicer fantka.Tako njeni hčerki kot partnerso navdušeni in že nestrpno čakajo, da se družinica poveča. »Absolutno smo vsi res veseli in ta naraščaj nam bo popestril dom,« je dejala Sirkova, ki naraščaj pričakuje novembra. Razkrila je še, da nosečnost poteka brez težav, napoveduje pa tudi, da se bo na odre vrnila že na silvestrovo.