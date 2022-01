Slovenska pevka novo leto pričakala v bolnišnici: »zadeta« je zdravniku rekla, da je lep

Priljubljena slovenska pevka in radijska voditeljica Eva Boto prehoda v novo leto ni praznovala tako, kot si je zamislila. Svoje oboževalce in sledilce je pozdravila iz bolniške postelje, kjer je preživela najdaljšo noč v letu.

Eva Boto. FOTO: Instagram

Razkrila je, da je v bolnišnico morala, ker je po puljenju modrostnega zoba prišlo do zapletov in abscesa, zaradi katerega je morala celo na operacijo. Zapisala je še, da je pomoč iskala že prej, a ni bilo vidnega vnetja, zato so jo poslali domov. Eva je nato kljub hudim bolečinam opravila kar 12 nastopov, na silvestrsko noč pa je morala v bolnišnico.

Priznala je še, da je bila prvič v življenju »zadeta« in da je tik pred operacijo rekla zdravniku, da je lep.