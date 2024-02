To je razlog, da ta slovenska pevka kar poka od zdravja

Pevka se je po mnogih življenjskih preizkušnjah našla v zdravem življenjskem slogu – prisega na disciplino, ohranjanje ravnovesja, šport in posebne rituale, ki jo ohranjajo polno energije.

»Nič ni samoumevno. Še najmanj zdravje, dobro počutje, kondicija in finančna svoboda ter zdravi in osrečujoči poslovni in osebni odnosi,« je Neža Buh, ki deluje pod umetniškim imenom Neisha, januarja povedala za Suzy.

Na Instagramu je sledilcem razkrila, da si je uredila hormonsko sliko in glikemijo ter izboljšala regeneracijo med spanjem in si natrpala urnik s treningi.

»Brez nič ni nič. Dobro počutje res ni samoumevno,« je zapisala v eni od objav.

Prisega tudi na razstrupljanje, ki je sicer še eden od trikov industrije s prehranskimi dodatki. Telo namreč vsak dan razstrupi samo sebe, saj imamo ljudje temu namenjene organe in mehanizme.

Telesu se lahko na naraven način pomagamo razstrupljati s preprostimi vsakodnevnimi navadami, kot so meditacija, voda z limono na tešče, fizična aktivnost, kakovosten spanec in uravnotežena prehrana, piše vizita.si.