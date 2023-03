Slovenska narodno-zabavna glasba v črnem, umrl je Franci

Slovenska narodno-zabavna glasba žaluje. »Franci, počivaj v miru,« so na facebooku zapisali Okrogli muzikantje, priznani ansambel, znan tudi v tujini. Pod objavo se je vsulo na stotine žalnih sporočil. »Mnogo prezgodaj je po težki bolezni k večnemu počitku odšel izjemen član neponovljive zasedbe, ki je 20 let razveseljevala vse, ki obožujemo to glasbeno zvrst. Vsem ostalim članom iskreno sožalje,« so zapisali poslušalci v slovo glasbeniku Franciju Vrbovšku, ki je za sabo pustil družino.

Gre za ansambel, katerega zgodba se je začela pred dvajsetimi leti, ko so skupaj stopili že uveljavljeni glasbeniki. Ime ansambla, ki vsebuje pridevnik okrogli, so hudomušno izbrali glede na svoj zunanji videz in tudi zato, ker jim ta beseda predstavlja nekaj pozitivnega. »Vsi smo bolj okrogli, okrogle pa so tudi vse lepe stvari,« so pred leti povedali za medije.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...