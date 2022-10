Slovenke razkrile: takšni so zaslužki za goloto na fotografijah in številke so nore

Onlyfans, ki ga je leta 2016 ustanovil britanski tehnološki podjetnik in vlagatelj Timothy Stokely v Londonu, je mesto, kjer ustvarjalci ponujajo ekskluzivne vsebine. Značilno je, da lahko zanje ciljna publika plača več. Ustvarjalci lahko zaklenejo svojo vsebino za plačljivi zid, oboževalcem pa je omogočen dostop ob mesečnem plačilu ali enkratni napitnini. Danes ima onlyfans več kot 50 milijonov registriranih uporabnikov in več kot milijon ustvarjalcev vsebine.

Tudi številni Slovenci in Slovenke so uporabniki in ustvarjalci vsebin. Vedno pa se poraja vprašanje, ali se od tega res da živeti. Na to vprašanje je iskala odgovor tudi ena izmed slovenskih vplivnic Tamara Simovič, ki je sledilke anonimno povprašala, ali objavljajo na omenjeni platformi in kakšni so zaslužki. Odgovori so jo, milo rečeno, presenetili, saj je bilo kar nekaj sledilk res iskrenih in so priznale, da se zaslužki gibljejo od 500 do 5.000 evrov na mesec.

FOTO: Instagram

Seveda so vse sodelujoče ostale anonimne, ena izmed sledilk je celo razkrila, da sta si z možem na ta način popestrila spolno življenje, ob tem pa zaslužila okoli pet tisočakov mesečno. Najbolj ekstremna številka, ki ji jo je razkrila sledilka, pa je bil zaslužek 11 tisoč evrov na mesec.

Ena najbolj razvpitih znanih Slovenk, ki jo lahko najdemo tam, je zagotovo Ana Pusovnik, ki je slovensko javnost razburila, ko se je za omenjeno platformo fotografirala v eni izmed slovenskih osnovnih šol.