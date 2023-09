Slovenija je ganjena: Tanja Ribič tako iskrena kot že dolgo ne

Igralka Tanja Ribič je ponosna mama Zale Djurić. Zelo sta povezani in to dokazuje tudi ganljiv zapis, ki ga je Ribičeva objavila na družabnem omrežju. Ob osebnem prazniku ji je napisala lepe misli in poudarila, da je Zala njena najboljša prijateljica, zaupnica in ponos.

Zala Djurić. FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

»Pred mnogimi leti na današnji dan sem si zjutraj prepevala, ko sem šla skozi vrata: Sometimes it’s hard to be a woman…” Šla sem rodit in sanjalo se mi ni, kako se mi bo šele odprl svet in kako bom nagrajena, ker sem ženska. Nisem si mogla zamusliti tako angelskega bitja, kot je tole. Moja hčerkica, ki me še vedno kar naprej preseneča. Tako zelo, da ji včasih rečem: Ti si moj guru!” moja najboljša prijateljica, zaupnica, ponos…! Ponosna sem, da kljub temu, da si si spletla svoje toplo gnezdo, še vedno hengamo in to vdi štirje skupaj«