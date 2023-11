Slovenci Rosviti Pesek sporočajo: Naj vam bog nameni največ zdravja, nasmeha in ljubezni

Voditeljica Odmevov na TV Slovenija, Rosvita Pesek, z javnostjo rada deli utrinke iz zasebnosti. Tako smo že poročali, da je pred dnevi ob rojstnem dnevu sina Filipa objavila skupno fotografijo, tokrat pa je šla še korak dlje in navdušila sledilce. Na tokratni fotografiji so trije, Rosvita skupaj s sinom Filipom in vnukom Mateom. Ob tem je dodala še letnice rojstev: »Peski. 2021, 1965 11.11.1994«