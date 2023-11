Rosvita Pesek ganila Slovence: »Hvala ti mami, hvala«

Voditeljica Odmevov na TV Slovenija, Rosvita Pesek, z javnostjo rada deli utrinke iz svojega življenja. Tokrat je s svojo objavo ganila vse, saj je zapisala: »Nekega dne bom jaz njej kupila šopek. Kmalu jih bo 80. Hvala ti mami, hvala.« Ob spominu na mamo in lepimi mislimi je voditeljica objavila tudi fotografijo prelepega šopka rož.

Seveda je objava Peskove požela veliko odobravanja, vrstili so se všečki in lepe misli namenjene njej in njeni mami.