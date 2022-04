Ne boste verjeli, kaj prodaja slavni slovenski župnik

Najbolj priljubljeni duhovnik v Sloveniji je človek, ki mu ne zmanjka idej. Martin Golob, ki ga je Slovenija pred leti spoznala skozi njegove objave na družbenih omrežjih in vloge, ki jih še danes pridno objavlja, je našel novo tržno nišo, a ne zato, da bi si polnil žepe in služil, temveč se mu je ideja, da bi ljudem ponudil svoje personalizirane šalčke z napisom Vse, kar imam, je dar, zdela izjemno simpatična.

Idejo so z velikim navdušenjem sprejeli tudi njegovi farani in faranke ter vsi, ki so nad srčnostjo tega simpatičnega in iskrenega duhovnika, izjemno navdušeni. »Vi ste božji dar, dar družini in faranom, ki imajo to čast, da jim služite,« se glasi le eden od številnih pozitivnih komentarjev, ki si jih je duhovnik Martin prislužil s svojo simpatično objavo.

Tisti, ki ga poznajo, ne dvomijo, da bodo šle šalčke za med, saj je splošno znano, da je Golob pri ljudeh izjemno priljubljen, pravzaprav celo tako zelo, da njegove maše obiskujejo tudi ljudje iz drugih župnij.