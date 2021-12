Sladke misice (FOTO)

Cvet slovenske lepote se je včeraj oglasil v naši redakciji in prijetno presenetil. Z lastnico licence Miss Slovenije Jelko Verk na čelu so nas obiskali najlepši obrazi in stasi letošnjega leta in zaposlene v uredništvu obdarili z lastnoročno izdelanimi voščilnicami z osebnim posvetilom.

Dekleta, 21-letna Ribničanka Maja Čolić, zmagovalka slovenskega lepotnega izbora, prva in druga spremljevalka Lina Jenšac in Neža Simčič ter miss fotogeničnosti Vladlena Salyayeva, so s seboj prinesla škatle in pladnje, polne sladkih dobrot. Prav vse so spekle same. Domača orehova potica, linški piškoti vseh vrst in oblik, mafini in druge dobrote so bili paša za oči in užitek za brbončice. Obložena miza je vabila, dobrote so hitro kopnele, tudi lepotice, za katere pregovorno velja, da nerade posegajo po grešno hrani, so z veseljem zagrizle v svoje dobrote, ki jih je bilo dovolj za posladek celotne redakcije.

»Dekle je šele na začetku poti, a smo pojedli do zadnje drobtinice. Za prvič je bilo odlično,« se je v uredništvu poenotilo mnenje ob grizljanju Nežine potice, ki jo je po receptu svoje mame spekla prvič.

Odgovornega urednika Slovenskih novic Bojana Budjo veseli, da lepotna tekmovanja dobivajo tudi vsebino. »Vse po zaslugi Jelke Verk, ki je izborom dala dodano vrednost.«

Združena redakcija Slovenskih novic, spleta in Dela s cvetoberom lepotic

Sicer pa bo zmagovalka Maja še lahko obdržala krono najlepše. Izbor miss sveta 2021 je začasno prestavljen zaradi zdravstvenega in varnostnega interesa tekmovalk, osebja, posadke in splošne javnosti. Finalni izbor bo sicer v Portoriku, a na lokaciji Coliseum Jose Miguel Agrelot v naslednjih 90 dneh. »Želim si, da bi se finalni večer realiziral, če to pomeni, da vse še enkrat ponovimo čez par mesecev, sem pripravljena. V tem trenutku imam mešane občutke,« je o nepričakovani prestavitvi povedala misica, ki nas bo zastopala na svetovnem izboru.