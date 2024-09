Varanje na Kmetiji, gledalci ogorčeni: Doma bom imela štalo

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija bomo očitno priča tudi ljubezenskim aferam. Tokrat se je v središču pozornosti znašla tekmovalka Ines Dušič , ki je kljub desetletni zvezi, ki jo ima doma, tvegala vse in se zapletla s sotekmovalcem Jasminom Cerićem, ki ga je Slovenija pred leti spoznala v resničnostnem šovu Big Brother.

Zdaj se sooča z resnimi posledicami svojih dejanj, ki bi lahko uničila njeno dolgoletno razmerje. Pred svojo prijateljico Nušo je v šovu priznala, da se je med njo in Jasminom razvilo nekaj več kot le prijateljstvo. Kamere sicer niso ujele njunih intimnih trenutkov. »Doma bom imela tako štalo,« je zaskrbljeno priznala Ines, ki dobro ve, da jo doma čaka dolgoletni fant, s katerim sta skupaj že deset let.

Gledalci so razburjeni, pišejo komentarje na družabnih omrežjih

»Če je to naredila pred kamerami po dveh tednih, kolikokrat je mogla naredit to v 10-tih letih ... Smili se mi njen fant, kaj more gledat«; »Če bi ji bilo kaj do veze, ne bi lapala naglas pred kamero, saj pa ve, da so kamere povsod ali pa je izpod kamna prilezla. Bo pa slavna vsekakor in na prvih straneh medijev, ko se bo ločevala«; Prepozno si se spomnila punca, da si ga polomila. Pač zgleda, da 10 let stara veza ni v redu, je treba mlajše meso«.