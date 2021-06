Škandal brez primere: slovenska starleta premlatila raperja (VIDEO 18+)

Človek bi mislil, da smo odvajeni že vsega hudega, a tokrat je šla zloglasna Korošica še korak dlje. Med prenosom v živo, kjer so z dolgonogo črnolasko potekali zmenki v živo, se je zgodil incident. Denise je za to priložnost oblekla črno obleko, ki je več pokazala kot skrila.Ko je k njej prisedel raper, ga je Denise vprašala, ali resnično ni njegov tip ženske. Ko je Martić na to odgovoril pritrdilno, je na polgola starleta izgubila živce in mu prisolila klofuto. »Zakaj si potem prišel sem? Je*** ti mater. A zato, da delaš reklamo za svoje gnile komade?!«A Denise se tukaj ni ustavila, z njim je začela fizično obračunavati, zraven pa mu je povedala toliko kletvic, da človeka kar zabolijo ušesa.V spodnjem videu si oglejte, kako se je končal incident.