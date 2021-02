Denise Dame odkrito o Avdiću in bradavičkah

zagotovo zna opozoriti nase. Razvpita Korošica si je zdaj omislila svoj dokumentarec z naslovom Hči snažilke, v katerem nastopa tudi nekaj znanih Slovencev.Denise, ki je pred časom začela služiti na onlyfansu, je med drugim spregovorila o svojem skromnem otroštvu, ko je bila veliko časa sama, saj je mama delala kot čistilka, oče pa ji je kmalu umrl. Spregovorila je tudi o svoji odvisnosti od alkohola in se pohvalila, da je v Londonu naredila intervju za i-D Magazine. »Tukaj v Sloveniji mi pa na radiu govorijo, da je Bog vzel napačnega človeka,« se je spomnila svojega gostovanja priv studiu Radia 1, ki je dvignilo veliko prahu.Denise je pri Avdiću gostovala konec aprila 2018, dva dni za tem, ko je umrl igralec, in tedaj je radijski voditelj izrekel besede, s katerimi je šel po mnenju marsikoga predaleč , češ da je Bog vzel napačnega človeka. »Ne vem, kaj naj rečem, Denis. Spravljaš me v neprijeten položaj. Meni je neprijetno že ves čas. Imela sem največji škandal, zdaj mi pa še ti postavljaš neprijetna vprašanja,« je tedaj dejala Denise s solzami v očeh, tik preden je zapela svojo Meduzo in zapustila studio.»Saj vem, da sem marsikaj rekla, ampak ... Sicer pa, saj so vsi vedeli, da sem bila pijana. Pa še kaj drugega ...« je komentirala v dokumentarcu, kjer je pokazala tudi outfit, ki ga je nosila med svojim gostovanjem v Dilemah . Takrat je oblekla mrežasti top, bradavičke pa si je prekrila s t. i. pasties oziroma nalepkami za bradavičke. Priznala je, da se je na začetku malce bala. »Saj veš, kakšne izkušnje imam z Radiem 1 in Avdićem, ampak je bil v redu, sva se 'zaštekala',« je povedala o Roškarju.Na koncu je Denise priznala, da plačuje le še odvetnike, saj je v sodnem procesu, kjer naj bi se znašla, ker je preveč zaupala napačnim ljudem.