Šifrer najprej malo razlaga, potem pa sledita muska in zakuska

Po petdesetih letih križarjenja po glasbenih logih bi človek pričakoval, da je vse že utečeno, doseženo in poznano. Da je uspešno unovčeni recept za ustvarjanje nepozabnih besedil, ki so nam odeta v spevne viže zlezla pod kožo, dosegel svoj vrh. No, pa je Andrej Šifrer, poln energije pri skoraj 72 letih, našel še nova stopnišča.

Kot ste lahko že prebrali, je prva naklada njegovega knjižnega prvenca pošla, in ne le, da so Volkovi s turnejo »tulili« po Sloveniji, tudi onstran oceana, kjer sta se Mirjam in Andrej potepala pred mesecem dni, že imajo svoje bralce. Argentinsko potepanje še vedno odmeva v najinem pogovoru in v eni sapi izvem, da ju je na jugu pričakal kralj med ledeniki Perito Moreno v vsem svojem veličastju in 60-metrski ledeni stebri so pred njima bahavo štrleli v zrak. Nič podobnega se ne vidi nikjer na svetu, saj je 30 kilometrov dolga in 4 kilometre široka gmota ledu tretja največja rezerva sveže vode na planetu.

Peritto Moreno je lepotec med ledeniki. FOTO: osebni arhiv

Z ladjico so obkrožili najbolj opevane strani tega lepotca in se proti večeru vrnili v 80 kilometrov oddaljeni El Calafate, kjer ju je čakalo še eno presenečenje. Nadvse prijetna slovenska družina Grilj je pripravila okusno in barvito večerjo, kamor sta bila poleg njiju povabljena tudi njegova hči Kora s fantom Alijem.

Družina Grilj ju je povabila na slavnostno večerjo. FOTO: osebni arhiv

V potrjevanju gostovanja razstave v Dravogradu in po nekaj nastopih Andrej in Mirjam že pakirata darila za naslednje potovanje. V soboto, 27. aprila, se namreč odpira razstava Andreja Šifrerja v Londonu. Mirjam je na predlog Keitha Milesa poklicala Marka Isteniča, ki je bil pripravljen sprejeti pregled Andrejeve življenjske poti v glavnem mestu Anglije.

Zanimiv je tudi program, ki je povsem nekaj novega tudi za našega Gorenjca. Ob 16. uri bo predstavitev za otroke, uro pozneje za odrasle, nato pa sledi odhod v bližnjo dvorano, kjer bosta potekala pogostitev in Andrejev nastop. Tam se mu bosta pridružila tudi Dave Cooke in Bill Thorp, ki sta si razstavo ogledala že v Kranju, s katerima prijateljuje malo manj kot pol stoletja. Glasbeni večer bo otvoril Slovenski zbor iz Londona pod vodstvom Kaje Pečnik, ki si je za uvodno pesem izbrala Kje so tiste stezice.

Andreja sem vprašala, kako zdrži vse napore, pa mi je odvrnil v svojem slogu: »Kaj pa je tu napornega? Na začetku malo razlagam, pol' pa muska in zakuska. Same lepe stvari.« Odprtje razstave v Londonu bo že deseto po vrsti in prvo na tujih tleh. V maju se vrača v domovino in 22. maja se je bodo razveselili v Dravogradu.