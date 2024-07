Severina navduševala, zraven je bil tudi Dončić. Zvezdnica ga je spomnila, česa ji še ni dal

Hrvaška pevka Severina je imela včeraj v Diamond Clubu na Krku koncert, na katerem se je zbrala množica zabave željnih ljudi. Po poročanju portala 24sata.hr je po koncertu dejala, da je bil tam tudi naš košarkarski virtuoz Luka Dončić. Spomnila ga je na obljubo, ki ji jo je dal.

»Velikokrat se nam dogaja, da je občinstvo glasnejše od nas, sinoči pa je prekosilo sebe in nas. Lepo je bilo videti ljudi iz vseh koncev Hrvaške, Makedonije, Slovenije, Nizozemske, Bosne in Hercegovine; to je samo to, kar mi je uspelo 'ujeti'. In bil je tudi naš in vaš, svetovni Luka Dončić, ki bi ga želela spomniti, da mi je obljubil dres za sina,« je po poročanju omenjenega portala po koncertu dejala Severina. Verjamemo, da bi zvezdnik ekipe Dallas Mavericks rad vsem njegovim navijačem podaril dres, a jih je toliko, da to ne bi bila preprosta naloga.

Pred nekaj tedni je igral v dresu naše reprezentance. FOTO: Aris Messinis Afp

To sicer ni bilo prvič, da je Dončić v živo poslušal hrvaško glasbenico. Severina je že pred leti pela na njegovi zabavi, ki jo je priredil na dvorcu Zemono po podpisu rekordne pogodbe z moštvom Dallas Mavericks. To, da jo je prišel poslušat na njenem koncertu na Krku, pa tudi ni presenečenje, saj poletne dni večkrat preživlja na tem lepem otoku.

To pa ni bila edina zabava, ki se je je Dončić udeležil v teh dneh. Pred dnevi je bil namreč tudi na poroki košarkarja Luke Rupnika, s katerim sta sicer zelo dobra prijatelja. Sodeč po slikah, je bilo tudi tam izredno zabavno. Glede na to, kako naporno sezono je imel v ligi NBA, v kateri se je uvrstil tudi v veliki finale, si je te lahkotnejše poletne dni zelo zaslužil.