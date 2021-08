Severina opisala svoje občutke, ko je pela Luki Dončiću in druščini (FOTO)

Po osvojenem četrtem mestu na olimpijskih igrah v Tokiu in podpisu rekordne pogodbez Dallas Mavericks, je slednji priredil veliko zabavo na dvorcu Zemono. Kaj so jedli in pili, kakšen ognjemet je razsvetlil nebo, so poročale nekatere žene slovenskih košarkarjev. Večer kasneje pa se je oglasila še hrvaška pevka, ki je poskrbela za glasbo na zabavi.Zapisala je: »Bila je prečudovita noč s prekrasnimi ljudmi. V čast in zadovoljstvo stojim ob Luki Dončiću, ki je spisal zgodovino.«Čestitala je tudi celotni reprezentanci in se veselila, da je bil tam tudi njen prijatelj, ki je z Dallasom prav tako podpisal pogodbo za igranje v naslednji sezoni.