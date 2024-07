Sestre: Šokirajo vas moški v krilih? Pa saj jih vidite vsako nedeljo pri maši!

Sestre – Miss Marlenna (Tomaž Mihelič), Daphne (Srečko Blas) in Emperatrizz (Damjan Levec) – so leta 2002 zmagale na Emi in celotni Evropi podarile Samo ljubezen. Eno in edino upanje. Za naš pogovor so besednjak oplemenitile z žensko obliko in napovedale nastop na 30-letnici Magnificove samostojne kariere konec avgusta. Prav on je namreč spisal skladbo – besedilo je ustvarila Barbara Pešut –, ki je Sestre ponesla v svet.

Dvaindvajset let kasneje so točno takšne, kot si jih predstavljamo, da naj bi bile – brbotave, polnokrvne in svobodne. Pogovor z njimi je kot streljanje na tarčo z zavezanimi očmi. Ampak ko zadeneš, ah, ni večje sreče! Dvaindvajset let kasneje še bolj zanosno sporočajo: Kar želiš si, to ni greh! To je ljubezen v očeh.

Drage Sestre, najprej pričakovano vprašanje – redno gledate Evrovizijo?

Emperatrizz: Kakor kdaj. Letos je nisem, a sem si nato pogledala vse, kar mi je Marlenna rekla, da moram. (Smeh.) Poglej si Francoza, zmagovalca in Irko, to so bila navodila. In imela je prav. Vsi so bili res izjemni. Nekajkrat se mi je celo zgodilo, da sem na Evrovizijo povsem pozabila, ker sem bila vpeta v druge obveznosti, a še vedno velja, da ima ta festival zame kultni status.

Daphne: Pri meni Evrovizija vsako leto vzbudi občutke nostalgije. Na plan privrejo spomini in vsakič znova podoživim ves tisti pomp, vsa tista čustva. Letos je bila, glede na to, da živim na Hrvaškem, zaradi favorita Baby Lasagne še posebno vznemirljiv dogodek, zato sem dogajanje zagrizeno spremljala. Hrvati sicer niso zmagali, vendar je drugo mesto skoraj kot prvo ...

Marlenna: Ampak ni!

Daphne: Seveda ni. (Smeh.) No, Evrovizije ne gledam vsako leto v celoti, a vsaj po družbenih omrežjih preletim vse bistvene trenutke. In pa slovenski nastop!

Emperatrizz: No, ko se jo gleda z Marlenno, imamo svoje točkovanje. Na koncu se izkaže, da so napovedi dotične (pogleda Marlenno) vedno pravilne.

Marlenna: Če bi mi pred leti kdo rekel, da bo usahnil moj čustveni naboj do tega vseevropskega glasbenega tekmovanja, nad katerim se navdušujem že, odkar pomnim zase ...

Emperatrizz: Od otroštva!

Marlenna: ... bi bilo to bogokletno. Letošnjo sem spremljala v vlogi novinarja, sicer bi jo bojkotirala. Zakaj? Zato, ker je bila nema. Razočarala me je pasivna, melanholična, neangažirana drža številnih nastopajočih, vključno s slovensko predstavnico. Vseeno se nisem želel javno opredeljevati, dokler ni novinarka N1 naše predstavnice vprašala, kakšno Veroniko je z njenim nastopom Evropa spoznala. Njen odgovor je bil najprej polminutni »uhm, uhm«, potem pa je končno izdavila, da ...