Sebastianova poletna drama: pristal v bolnišnici, sprva sploh ni vedel, kje je

Še pred kratkim je priljubljeni pevec in plesalec Sebastian na počitnicah s takšnim užitkom pospravil lubenico, da je nasmejal ves facebook. To ne preseneča, saj je njegov najljubši sadež, a po posebni navadi se ga vselej loti z žlico. Toda čeprav je tudi na tokratnih počitnicah užival, so se te končale precej drugače, kot bi si nasmejani Štajerec lahko predstavljal. Priljubljeni estradnik, čigar strast sta odkrivanje novih dežel in spoznavanje ljudi ter tujih kultur, je poletni oddih zaključil v bolnišnici.

V Budimpešti, kjer se je vse skupaj zgodilo, je namreč izgubil zavest in se prebudil šele naslednje jutro v bolnišnici. Sprva sploh ni vedel, kje je in kako je tja prišel, na srečo pa ni bil v smrtni nevarnosti ali poškodovan. Trenutno še vedno okreva, izkušnja pa mu je nagnala nekaj strahu v kosti. Kot pravi, ga zaradi pripetljaja še vedno skrbi, čeprav so zdravniki opravili temeljite preiskave.

Na potovanjih rad raziskuje in se udeležuje različnih delavnic. FOTO: osebni arhiv

»Našli niso ničesar, tako da je to zame res popolna uganka, če tako rečem. Seveda pa ravno ne pojem od veselja, da je mimo, ker je le dobro vedeti, kaj bi lahko bilo ali kaj je bilo, ker nikoli ne veš, ali se lahko ponovi. Po mojem mnenju sem le preveč utrudil telo. Tudi tokrat sem veliko potoval in sem kot po navadi skakal sem in tja, saj rad vidim čim več. Poleg tega sem se tistega dne, ko se je zgodilo, ves dan postil in za nameček šel v savno. V nekem trenutku je bilo očitno vsega preveč,« ugiba.

Ne spomni se zadnjih 10 ur

Spominja se večera, ko si je privoščil indijsko hrano, ki mu očitno ni ustrezala. »V restavraciji sem na vsem lepem začel halucinirati. Prosil sem, naj pokličejo reševalno vozilo. Ko so prišli, sem izgubil zavest do naslednjega jutra. Zbudil sem se v bolnišnici in povedali so mi, da so opravili teste na alkohol, mamila, CT glave, EKG in so vsi rezultati normalni,« nam je zaupal. Kljub temu je zaradi nejasnosti situacije še vedno malce tesnoben. »Res je uganka, kaj sem ušpičil. Še sam ne vem,« se pošali na svoj račun.

To, da sem preveč utrudil telo, je še najbolj logično, po drugi strani pa tudi ne.

Lubenice se najraje loti kar z žlico. FOTO: osebni arhiv

Poletno potovanje je zaključil s postankom v Grčiji. FOTO: osebni arhiv

Čeprav je izjemno vesel, da se je vse skupaj srečno končalo, še vedno razmišlja, kaj se mu je pripetilo. »To, da sem preveč utrudil telo, je še najbolj logično, po drugi strani pa tudi ne. Precej dobro sem natreniran, v odlični kondiciji, ves čas v pogonu. Ne gre mi ravno skupaj. Tudi počutil se nisem slabo. Druga možnost, h kateri se sam sicer bolj nagibam, je, da sem zbolel za kakšnim izredno hitrim virusom, a tudi to se mi ne zdi povsem logično,« razmišlja.

Tempelj Prambanan v Yogyakarti ga je očaral. FOTO: osebni arhiv

Sebastian nam je še povedal, da se zjutraj, ko se je prebudil v bolnišnici, ni spominjal dogodkov zadnjih desetih ur. »Kljub temu pa sem se spomnil zadnje lubenice,« se je namuznil. Sebastian, ki se v teh dneh neizmerno veseli nove sezone v plesni šoli, pravi, da bo opravil dodatne preiskave.