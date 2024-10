Savina Atai psičko prevaža v vozičku: »Lotus zame ni otrok. Ne dojemam jo tako ...« (FOTO)

Mojstrica obrazne joge in zagovornica zdravega načina življenja Savina Atai je februarja lani preživljala pravi pekel. Njena psička Lotus je namreč prišla v stik s strupeno gosenico, posledice pa so bile hude, saj je komaj preživela.

Kot je skoraj dve leti po zastrupitvi sporočila Savina, je zdaj 11-letna psička res čudežno okrevala. »Malo slabše prenaša vročino, ker je izgubila 1/3 jezika. Hranim jo s surovim mesom in skuto - in to je tako zelo prispevalo k njeni regeneraciji. Nedavno sem ji začela dodajati tudi kolostrum in NAD+ za pomlajevanje celic, pa omega 3. Se res pozna na igrivosti in energiji,« je zapisala na facebooku. Opaža pa, da zdaj v teh letih psička potrebuje malo več počitka in spanca.

Savina je razkrila tudi, da je Lotus certificiran terapevtski pes. »Šele odkar imam njo, lahko ponoči spim. Prej me je bilo preveč strah spati, zaradi mor in spominov, ves čas sem se zbujala. Ni besed, da bi opisala, kaj vse mi daje in kako jo imam rada. Kako sva navezani ena na drugo,« pravi, a ob tem poudarja, da Lotus zanjo ni otrok ter da je nikakor ne dojema tako.

Da jo bo lahko imela ves čas ob sebi, si je omislila voziček za pse.