Saša Lendero zapustila Slovenijo, a tokrat ne sama

Priljubljena slovenska pevka Saša Lendero je zelo dejavna na instagramu, saj svoje sledilce redno obvešča o tem, kaj počne. Zadnja objava kaže, da se je z družino odpravila na dopust. Najprej je njen mož Miha Hercog delil fotografijo vroče poletne noči, nekaj ur kasneje pa je še Saša zaželela dobro jutro iz Egipta oziroma paradiža, kakor ga je poimenovala.

Na dopustu v raju. FOTO: Instagram

Spomnimo, pred dobrim mesecem dni se je pevka odpravila na Zanzibar, mnogi pa so se spraševali, zakaj je tja odšla brez moža in hčerke. »Predrage moje punce, moje zlate prijateljice! Hvala vam za to čudovito izkušnjo!!!! Še bolj pa hvala za vaše dragoceno prijateljstvo! Dolgo je že od naše dekliščine in vaše prekrasno, srčno darilo uživam z rahlo zamudo. Moja duša in telo sta si pod soncem nabrala nove moči! Nikoli ne bom pozabila!!! Nikoli! Rada vas imam, ljube moje bejbe!« je zapisala na facebooku in tako razkrila, zakaj se je tja odpravila sam.