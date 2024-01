Saša Einsiedler v novem ŠOKkastu: Svojo bolezen je katarzično skurila (VIDEO)

V novem ŠOKkastu je Saša Einsiedler spregovorila o začetkih njene kariere in o tem, kako se je na vrhuncu slave, počutila najbolj nesigurno. »Vedno sem imela zelo visoka merila, ves čas se mi je zdelo, da nisem dovolj dobra, da moram še boljša,« nam je zaupala. S takšnim mišljenjem je iskala tudi življenjske sopotnike in zgodbe se niso razpletle po sanjskih scenarijih. Saša je sicer mama petih otrok, tudi ponosna babica, ki pravi, da ji pridobljeno znanje zelo pomaga tudi pri vzgoji in komunikaciji s svojimi potomci.

S seboj je prinesla posebno skodelico. FOTO: Marko Feist

Ljudje nočejo, da bi se mi spremenili

Še vedno se po pomoč večkrat zatečejo ženske, ki so skozi leta in različne vloge izgubile svojo iskrico. Spremeniti stare zakoreninjene vzorce je včasih zelo težko, še posebej, če te okolica pri tem ne podpira. »Če je neka ženska doma ustrežljiva in vse naredi, seveda ne bodo želeli, da se ona spremeni,« zato potrebujejo ob vsem tem močno podporo, ki pa jo svojim varovancem skozi različne programe nudi tudi Saša.

Življenje jo je postavilo pred največjo oviro

Pred nekaj leti je padla s kolesom in zdravniki so ji po padcu bolj naključju kot ne odkrili raka. Ob diagnozi pa ni pomislila na smrt, ampak je z mirnostjo sprejela še eno življenjsko lekcijo. Čeprav je bilo njeno življenje v času pred diagnozo zelo mirno in lepo, ji je ta preizkušnja dala še zadnje slovo od stare Saše: »Zdelo se mi je, da se moram od nekega dela se pa še moram posloviti in ga prav tako katarzično skurit.«

Bolezen jo je prisilila, da se je poslovila še od delčka stare Saše. FOTO: Saša Einsiedler

Danes Saša živi polno življenje v svoji hiši na Kureščku, kjer ima svoj vrt in naravo. Razkrila nam je tudi, da sta s partnerjem Andrejem že nekaj časa zaročena, o datumu poroke pa še nič ne ve. S seboj je prinesla tudi tri osebne predmete, ki imajo posebne vrednosti. Spregovorila pa je tudi o tem ali bi se vrnila na televizijo in v kakšni obliki si to vrnitev predstavlja.