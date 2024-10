Saša Einsiedler iskreno o prevari: Tudi jaz sem sodelovala pri njej

V knjigi Razšla sva se – Postavljam nove temelje Saša Einsiedler zapiše, da so prišli trenutki, ko se je, čeprav je bila v očeh drugih slavna in občudovana, počutila nesposobno, kot da je v celoti zavozila svoje življenje.

Verjela je, da ni vredna ljubezni, da se ni dovolj trudila, da je neumna blondinka, ki ji po golem naključju tu in tam kaj uspe.

In kako se je iz teh občutij izvila? Ne gre z danes na jutri, tudi vlak spelje počasi, pravi Saša. In danes ve: »Nikogar nimam in nihče nima mene, samo sem in to je dovolj. Kakšno olajšanje!«​

V knjigi se osredotočate na obdobje razhoda, ločitve, vseeno pa bi vas najprej vprašala, kaj nas pritegne k določenemu človeku, zakaj se zaljubimo prav vanj.

Noben partner ni izbran naključno, všeč nam je zaradi nečesa, česar se takrat največkrat ne zavedamo. Vsak od nas ima v sebi bolečinsko jedro, ki želi biti razrešeno, nastalo je v otroštvu. In ko moje bolečinsko jedro začuti potencialnega partnerja, ki ima v sebi točno takšno bolečinsko jedro, ki lahko zbudi moje, se vanj nesmrtno zaljubiš.

Močnejša ko so čustva zaljubljenosti, večje je bolečinsko jedro, ki ga moraš podoživeti, da bo razrešeno. V svojega prvega moža sem bila tako zaljubljena, da sem komaj dihala. V partnerja, s katerim sem zdaj, sem bila zaljubljena, a drugače. Moje bolečinsko jedro ni več hrepenelo po tem, da bo razrešeno. Najlepše je živeti, ko razrešiš svoje notranje bolečine. Moja bivša partnerja sta bila moja velika učitelja.