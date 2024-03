Saša Dončić o rojstvu vnukinje Gabriele: Sprva se sploh nisem zavedal

Oče slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića Saša Dončić pogosto obišče ZDA in priložnosti za obisk čez lužo je zmeraj več. Potem ko je njegov sin Luka konec prejšnjega leta z Anamario dobil hčerko Gabrielo, je Saša Dončić zdaj za siol.net povedal, kakšna je bila njegova prva reakcija, ko je izvedel, da bo postal dedek.

»Šokiran sem bil, ampak pozitivno. Sprva se sploh nisem zavedal, kaj so mi rekli. Čez nekaj dni sem se zavedel, da bo velik privilegij biti dedek. Zelo sem bil srečen. /.../ Vsak, ki dobi otroka, je evforičen. Ko dobiš vnuka ali vnukinjo, je evforija pomnožena s tri,« je dejal ponosno.

Dedek je postal pri 49 letih, medtem ko je Luko dobil star še ne 25 let. Tudi novopečeni očka ob rojstvu hčerke še ni bil star 25 let, medtem ko je Anamaria rodila pri 26 letih.

Gabriela je Luki in Anamarii prinesla izjemno veselje, ki ga širi tudi na dedka. Saša Dončić za Siol priznava, da se z vnukinjo ne vidi pogosto, ker je še premajhna. »Ona zdaj potrebuje mamico. Bom pa sčasoma tudi za vnukinjo dosti agilen,« je povedal in s tem napovedal še več potovanj med Slovenijo in ZDA.

Saša Dončić ima poleg Luke še drugega otroka, in sicer še ne sedemletno hčerko Tijano z dolgoletno partnerico Nikolino Dragičević.