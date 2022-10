Sanjski moški priznal, da se je zaljubil na prvi pogled (FOTO)

Sanjski Blaž je spoznal novo kandidatko, in sicer Kristino iz Celja. Že na prvi pogled je med njima preskočila iskrica. »Sem mislil, da ljubezen na prvi pogled ne obstaja, a očitno sem se motil,« je dejal, ko je zagledal Kristino, opravljeno v poročno obleko.

Naklonjenost je bila očitno vzajemna, saj je tudi Kristina priznala, da je Blaž vizualno njen tip moškega: »je visok in svetel«. In medtem ko sta uživala v skupnih trenutkih pogovora, je Blaž priznal, da je v njem »izbruhnil vulkan na vse kraje in konce. Za take trenutke se splača živeti,« je dodal, svoji potenciali sanjski ženski pa podaril rdečo vrtnico.

Kaže, da bo imel Blaž pri izbiri svoje drage težko pot. Doslej se je udeležil dveh zmenkov na samo – z Arijanno in Kristino – in pri obeh je preskočila iskrica. Obe je požiral s očmi in v kamero priznal, da je bilo na zmenkih čutiti veliko kemije ...