Blaž našel svojo sanjsko žensko? Poljub je bil strasten (FOTO)

Na prvem zmenku v šovu Sanjski moški je padel prvi poljub. Sanjski Blaž je med lovljenjem rib v hladni reki poljubil Arijanno, ki mu je nežen poljub vrnila. Blaž jo je pozneje ob pokanju ognjemeta želel še enkrat poljubiti, a ga je simpatična tekmovalka zavrnila. Kot je dejala, je bilo med njima čutiti veliko energije, v rokah je že držala vrtnico in nad nebom je pokal ognjemet, zato ni uspela pravočasno reagirati, saj je bila pod vtisom dogajanja.

Blaž ni skrival, da mu je dekle zelo všeč in so ga privabljale njene ustnice. Arijanna pa je odgovarjala: »Kemija in energija se je povečevala. Bila sem povsem zmedena. Nekaj me je spraševal in nisem vedela, kaj se dogaja. Nisem želela, da prehitevava, saj sem si želela, da bi si spoznal še druge punce, a po tem poljubu sem ostala brez vse pameti,« je dejala po poljubu in dodala: »Komaj čakam, da se še vidiva«.

A že v naslednji sezoni bi lahko ostale tekmovalke premešale karte. Blaž je prihod nove tekmovalke Kristine komentiral z besedami, da je začel verjeti v ljubezen na prvi pogled.