Sanjski Gregor šokira dalje: tekmovalka naj bi mu grozila z nožem, druga si je hotela vzeti življenje

Pisali smo že, da se je zdaj že nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj odločil, da bo povedal nekaj svojih resnic o vplivnežih na instagramu, predvsem tistih, ki so mu škodovali po spornem ocenjevanju deklet, ter da bo razkril svoj pogled na snemanje šova Sanjski moški.

Ravno včeraj je razkril, kar je njegove sledilce menda najbolj zanimalo, in sicer to, da je med vsemi tekmovalkami v šovu v posteljo spravil tri.

Razkriva dogajanje v zakulisju

Na instagramu je izpostavil tudi dva trenutka iz oddaje, ki ju ne bo nikoli pozabil. »Prvi je bil, ko mi je Sanja na skupinskem zmenku, kjer smo se slikali s torto, grozila z nožem. Na koncu ni bilo nič, ampak vsi smo bili začudeni. Izkazala se je Carmen, ki je bila takrat na moji strani,« je povedal sledilcem.

No, druga situacija pa je bila bolj resna, saj naj bi si ena izmed deklet po besedah Čeglaja hotela vzeti življenje in celo drugim tekmovalkam govorila, kaj vse jim bo naredila. »To sem izpostavil samo za vse vas, ki bi želeli v kakšen šov. Morate se zavedati, da je to psihično zelo naporno. Dobro premislite, vseeno je zdravje na prvem mestu. Ne verjamem, da je kateri koli denar vreden tega. Imena te punce do konca življenja ne bom izpostavil.«