Čeglaj razkril, koliko mu je Pop TV plačal in s koliko dekleti iz šova je seksal

Gledalci zadnjega Sanjskega moškega, v katerem so se tekmovalke borile za Gregorja Čeglaja, lahko zadnje dni spremljajo njegova razkrivanja na družabnih omrežjih o zakulisju šova.

Tako je v svojem zadnjem nastopu razkril, da je bilo njegovo plačilo za sodelovanje v šovu okrog 10.000 evrov. Dodal je, če bi se danes še enkrat odločal za nastop v Sanjskem moškem, bi zahteval petkrat več. Pravi, da so celo bile ideje, da bi spet nastopil, a menda glavni producent nad tem ni bil navdušen. Čeglaj dodaja, da mu nikoli ni bilo žal, da se je odločil za sodelovanje.

Seksal naj bi s tremi dekleti

Dotaknil se je tudi honorarjev deklet in pojasnil, da so dobila okrog 23 ali 24 evrov bruto na dan, razen Ane, ki je imela po njegovih podatki večji honorar, prav tako Tjaša, ki da je dobila okrog 30 evrov, poleg tega pa so ji plačali letalsko vozovnico.

Za konec je Čeglaj razkril še, da je med vsemi tekmovalkami v šovu v posteljo spravil tri. Po njegovih navedbah so to bile Lara, Anja in Tjaša.