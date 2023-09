Sanjska Arijanna zaljubljena do ušes: s fantom odpotovala na počitnice

Ni malo primerov, ko se par odloči, da se bo razšel, a ju čez nekaj časa spet zadene amorjeva puščica. To se je zgodilo Arijanni Sara Di Palma, ki jo poznamo kot finalistko iz Sanjskega moškega, kjer se je potegovala za Blaževo naklonjenost. Preden je Arijanna vstopila v šov, je naznanila, da se je razšla s fantom Martinom Peterneljem, s katerim sta tudi imela skupno podjetje.

Njune vezi se po vsem tem času niso pretrgale, še več, celo utrdile so se in parček je spet srečen v objemu drug drugega. Te dni smo ju ujeli na potovanju po Siciliji.

»Z Martinom sva skupaj na Siciliji in par sva nekaj več kot pol leta,« nam je potrdila. Ker poleti zaradi obveznosti nista veliko potovala, bosta zdaj vse za nazaj nadomestila.

Arijanna se skriva, da se je njun odnos od prve zaljubljenosti le še poglobil. »Ko sva prvič bila skupaj, sva bila še zelo mlada in nisva imela še prečiščenih vrednot. Oba sva prestala veliko in gledava na zvezo v čisto drugi luči. Sedaj bolj ceniva to, kar imava in bolj spoštujeva drug drugega,« pravi zaljubljena Primorka.

Priznava, da se z Blažem sicer vsake toliko slišita, a da se nista videla že lep čas.