Sanjska Anja prelomila obljubo! Zdaj bodo njene dojke občudovali vsi (FOTO)

Vplivnica in podjetnica Anja Širovnik je zmagovalka prve slovenske sezone resničnostnega šova Sanjski moški. Po koncu šova je svojo prepoznavnost izkoristila za kariere spletne vplivnice in podjetnice. 25-letnica zdaj živi na Kanarskih otokih skupaj s partnerjem plesalcem Abrahamom Torresom. Redno obiskuje svojo družino v Sloveniji, tokrat pa je imela v Sloveniji še en pomemben opravek, in sicer estetsko operacijo prsi.

Svojim sledilcem - ima jih čez 50 tisoč - je razkrila, da se je odločila za povečanje prsi, ker ni bila zadovoljna z njihovim videzom.

Anja Širovnik po posegu. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Nekateri boste to težje razumeli. Ampak, ko skrbiš za svojo postavo, športaš itn. te jezi, da, ko si v najboljši športni formi, so prsi videti najslabše. O povečanju sem razmišljala že pred dvema letoma. Maja letos sem se opogumila in šla po posvet. Nisem bila zadovoljna z njimi in vedela sem že nekaj časa, da je to nekaj, kar si res želim,« je pojasnila.

Po posegu se počuti zelo dobro in je bila že bo nekaj urah v domači oskrbi v »mama hotelu«.

Kot pravi, bolečine niti ne čuti, z izjemo spodnjega trebuha, kjer so ji vzeli nekaj maščobe.

»Ker sem želela naravni videz prsi, so mi dodali vsadke skupaj s kombinacijo lastne maščobe,« je dejala in dodala, da ker ima vsadke na prsnih mišicah, je okrevanje hitrejše.

Anja Širovnik s fantom plesalcem Abrahamom Torresom in njunima kužkoma. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Nekoč je dejala, da si pred 30-letom ne bo naredila estetske korekcije

Nad novim videzom je navdušena. »Povedali so mi celo, da ko sem se zbudila iz anestezije, sem kar v angleščini povedala O moj bog (Oh my god). Res so popolne,« priznava navdušena 25-letnica, ki je, kot pravi, še pred leti govorila, da se pred svojim 30-letom ne misli predati estetski kirurgiji. Zdaj je očitno obljubo prelomila.

Njeno delo vplivnice zahteva videz, ki ji daje tudi samozavest. S partnerjem, mišičastim temnolascem Torresom, ki je takoj osvojil njeno srce, živi na Tenerifu. Priznava, da tam večino časa preživi v poletnih oblačilih in ne rada nosi nedrčke, zato se je med drugim odločila za poseg, o katerem se je najprej dobro podučila, preden je sprejela odločitev.