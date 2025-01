Samuel Hudl na Gracelandu praznoval Elvisov 90. rojstni dan (FOTO)

Člani zasedbe Sam's Fever s Samuelom Hudlom na čelu slovijo kot eni najboljših interpretov glasbe Elvisa Presleyja. Hudl je pred dobrim desetletjem skupino ustanovil z idejo, da z lastnimi priredbami poustvarjajo glasbeno zapuščino kralja rock'n'rolla. Idejni vodja zasedbe je začetek tega leta odpotoval čez lužo, kjer se mu je izpolnila dolgoletna želja.

Svoje popotovanje je začel v Nashvillu, končal pa ga je v Memphisu, kjer se je med drugim na lastne oči prepričal, kako je živel legendarni glasbenik, ki bi 8. januarja dopolnil 90 let.

Elvisova rojstna hiša v Tupelu ima le eno spalnico.

Udeležil se je praznovanja Elvisovega rojstnega dne na posestvu Graceland.

Obiskal je grob kralja rock'n'rolla.

Mesto, kjer je glasbo slišati ves čas

Ta jubilej je bila odlična priložnost, da se je Hudl odpravil po stopinjah enega najbolje prodajanih izvajalcev vseh časov. Konec koncev pozna veliko glasbenikov, ki so z Elvisom sodelovali, prav tako nekatere člane njegove družine, s katerimi se je Hudl znova srečal. »Potovanje sem načrtoval dolga leta in ga ob takšni obletnici enostavno nisem mogel izpustiti iz rok,« pravi Hudl. Njegova pot se je začela v Nashvillu, ki še danes slovi kot prestolnica glasbene industrije.

»Mesto me je osupnilo s svojo veličino. Pri Američanih se vse zdi dvakrat večje kot pri nas. Ogledal sem si številne lokacije, ki so povezane z Elvisom in njegovim ustvarjanjem. Navdušila sta me Dvorana slavnih in muzej country glasbe, ki velja za enega največjih svetovnih muzejev in raziskovalnih središč, posvečenih ohranjanju in interpretaciji ameriške domače glasbe. Tam ima svoje mesto tudi Elvis,« opiše začetek ameriške poti. Ne skriva navdušenja nad lokali, kjer glasbeniki 24 ur na dan izvajajo živo glasbo, prav tako je velik vtis nanj naredil muzej Johnnyja Casha. Vrhunec je bil nedvomno koncert nekdanjih Elvisovih glasbenikov, ki se je odvil 6. januarja.

Koncert za Elvisov rojstni dan v Nashvillu

Ceremonija na slovitem Gracelandu

Graceland je zadnje Elvisovo domovanje. Tam je 16. avgusta 1977 zaradi srčnega napada umrl star le 42 let.

Po mestu, ki je še danes središče glasbenega dogajanja, in je nanj pustilo velik vtis, je obiskal Elvisovo rojstno mesto Tupelo, nato se je odpravil v Memphis. Tja se je Elvis z družino preselil, ko je bil star 13 let. »8. januarja sem se udeležil ceremonije v Gracelendu, ki jo predvajajo tudi tamkajšnje televizije. Malce sem bil razočaran, ker ni prišel nihče od Elvisovih sorodnikov,« pravi Hudl. Ne skriva navdušenja nad omenjenim posestvom, kjer je kralj rock'n'rolla živel dve desetletji.

Elvisova zadnja koncertna obleka

»Neverjeten občutek je stati sredi hiše in od blizu opazovati vse tisto, kar si dolga leta gledal le na fotografijah. Hiša pravzaprav ni tako luksuzna, kot si ljudje predstavljajo. Elvis je bil precej razsipen človek, a je denar raje zapravljal za avtomobile in oblačila,« razlaga. Sprehod skozi prostore, kjer je legendarni glasbenik počival, se družil in ustvarjal, ga je prevzel. Prav tako kraji, kjer je pustil neizbrisen pečat.

S skupino načrtuje prvi nastop čez lužo

»Sprehod po lokacijah, kjer se je sprehajal on, in jih na neki način raziskovati, vsakega pravega oboževalca pahne v nekakšen trans. Nisem tipičen Elvisov oboževalec, saj ne zbiram predmetov, predvsem vtise. In to potovanje je nedvomno pustilo velik vtis name. Imel sem priložnost hoditi po poteh svojega vzornika,« strne misli o nepozabnem potovanju, na katerem ga je spremljal tudi oče. Če bo vse po načrtih, bo skupina Sam's Fever prihodnje leto nastopila na drugi strani luže. »Želimo se predstaviti ameriški publiki in se bomo z veliko odgovornostjo lotili te naloge. Če nam bo le uspelo, si želimo nastopiti na istih prizoriščih, kjer je nastopal Elvis. S tem bi se nam uresničile sanje,« razkrije načrte skupine.